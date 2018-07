A geladeira com rodinhas surgiu no Brasil no início dos anos 60. Era o maior desejo das donas de casa, segundo pesquisa feita na época pela revista Refrigeração, diz este anúncio publicado dia 17 de janeiro de 1961.

