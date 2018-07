Gillette no ringue

O anúncio das lâminas Gillette ensinava as principais posições de ataque e defesa na luta de boxe. E também a posição correta do dedo polegar para evitar fraturas na hora do soco. E alertava: “Proteger o rosto dos golpes do adversário é o cuidado constante do boxeur. Cuidado idêntico devem ter os que se barbeiam, contra os talhos no rosto, que muitas vezes resultam em perigosas infecções”.

Publicado em 21 de junho de 1940, antes do nascimento de Cassius Clay (ou Muhammad Ali) em 1942 e de seu rival Joe Frazier, em 1944.

