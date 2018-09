Governar é comunicar

Anúncio em nome da classe dos pulicitários elogia o presidente da República general Emílio Garrastazu Médici no Dia Panamericano da Propaganda, em 4 de dezembro de 1970: “Homens de meu País. Neste momento eu sou a oferta e a aceitação. Com estas palavras, iniciava o Presidente Médici o seu discurso de posse, a 19 de outubro do ano passado. E iniciava, também, uma trajetória de governante caracterizada pelo propósito de estabelecer com os seus governados um estreito laço de comunicação. Desde então, até hoje, o Presidente Médici tem dado – aula após aula – verdadeiro curso de como chegar à intimidade dos sentimentos de cem milhões de brasileiros. E tem conseguido, sem concessões à vulgaridade e à demagogia, identificar-se com o povo na sua paixão futebolística, na sua vocação patriótica e nacionalista e no seu anseio pelo desenvolvimento econômico. Através desta identificação, cada ato seu é uma oferta, não uma imposição, cada ato surge como o fruto da aceitação de uma realidade de que o próprio povo participa. É uma integração que nós, publicitários, aspiramos alcançar em cada mensagem que elaboramos. Está certo o presidente: governar não é apenas decidir, mas principalmente comunicar. As entidades publicitárias, ao assinalarem festivamente o Dia Panaericano da Propaganda, tributam merecida homenagem a essa grata revelação de estadista que, em pouco mais de um ano, granjeou prestígio inegável, uma popularidade rara e tão rapidamente conquistada – graças ao seu extraordiário poder de comunicação: o Presidente Médici”.

