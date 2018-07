Montado pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1967, “Hair” estourou no teatro e no cinema. Quatro décadas depois da montagem brasileira que lançou nomes como Sonia Braga, uma nova versão nacional do musical está de volta a São Paulo.

O anúncio acima é da primeira montagem, publicado em 1 de janeiro de 1970.

Mais reclames culturais AQUI.