O anúncio faz parte de uma seleção de mais de 1.700 publicados ao longo do século passado em revistas e anuários da Associação Comercial de São Paulo. Foram selecionados pelo Núcleo de Biblioteca e Memória da entidade que representa os comerciantes da cidade. O objetivo do trabalho foi o resgate da historia empresarial paulista. O jornalista Moisés Rabinovici, ex-correspondente do Estadão no Oriente Médio e em Washington e atualmente diretor de redação do Diário do Comércio, encaminhou cópias das imagens a este blog por considerar que elas são importantes para a compreensão da história da economia brasileira. O anúncio da cerveja Cabeça de Porco, importada pela Brazilian Warrant, é de 1918. Um brinde ao Rabino.

Siga-nos no Twitter!