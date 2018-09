“Polytheama Paulista varzea do mercado. Grande sucesso do Grande Circo Oceano de Bento Moraes. Em consequência do grande êxito e entusiasmos obtidos por esta incomparável companhia, o diretor resolveu dar mais quatro únicos espetáculos hoje! Duas novidades extraordinárias! As últimas maravilhas. Bento Moraes em sua especialidade de tiro ao alvo ou o Ghilherme Tell moderno, o homem projétil – ou bala humana de canhão, atirada à imensa altura do grande templo equestre, o Polytheama Paulista. Preços e horas de costume. N. B. – Depois do espetáculo haverá bondes para todos os pontos”. Publicado dia 13 de agosto de 1889.

