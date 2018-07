Anúncio do Guaraná Champagne Antarctica publicado dia 8 de julho de 1944:

“É hora do tônico, menino!”, diz a mãe. “Não é preciso, mamãe, já tomei Guaraná Champagne”. A marca é comercializada pela Antarctica desde 1921, produzida com frutas compradas na região de Maués, no Amazonas.

Mais reclames do Guaraná AQUI.

Siga-nos no Twitter!