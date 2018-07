Hotel São Paulo

O hotel de estilo neoclássico de 18 andares, inaugurado em 1946, alcançou o auge nos anos 1950 e 1960, quando recebeu o então presidente francês Charles de Gaulle. Na época, era o preferido de políticos e celebridades. Com paredes revestidas de mármore italiano travertino, marcou a história da hotelaria na cidade ao ser o primeiro a oferecer banheiro em todos os quartos. No fim da década de 70, as obras do metrô provocaram a queda do movimento de hóspedes e o hotel entrou em decadência. O prédio acabou invadido depois de anos de desocupação. A salvação foi um projeto de recuperação custeado pelo Programa de Arrendamento Residencial, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pela Prefeitura. Os quartos do hotel foram transformados em unidades habitacionais, e parte do imóvel foi destinado ao uso comunitário para 152 famílias carentes, que receberam financiamento para compra. A localização do prédio é excelente: perto da Estação Anhangabaú do metrô e do terminal de ônibus Bandeira. O preço médio foi de R$ 28.440 por unidade. O anúncio acima foi publicado dia 12 de junho de 1946.