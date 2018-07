“Encol. Imóvel nota sem. Sem sinal, sem entrada e sem intermediárias”.

O anúncio é de 29 de dezembro de 1990.

Alguns anos depois os clientes da Encol descobriram o verdadeiro sentido do ‘imóvel nota sem’. A maior construtora do País faliu em 1999, deixando 42 mil mutuários sem os imóveis que haviam comprado e sem esperanças de reaver o dinheiro. 700 prédios ficaram inacabados na maior tragédia da história do mercado imobiliário brasileiro.