Imposto de renda já foi pior

Quem acha chato fazer a declaração de Imposto de Renda pela internet não imagina como era a vida dos contribuintes no passado. A reportagem acima, publicada no Estado no dia 15 de março de 1967, informava sobre a escala em ordem alfabética para a entrega do formulário preenchido na delegacia da Receita Federal: “As declarações de Imposto de Renda das pessoas físicas residentes na Capital do Estado deverão ser entregues, este ano,entre 7 e 28 de abril, de acordo com uma escala estabelecida pela delegacia regional. Assim, os contribuintes cujos prenomes se iniciam entre A e D deverão apresentar suasdeclarações até o dia 7 de abril. Entre E e K, de 10 a 14 de abril….”

