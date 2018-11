Inauguração do Século

“Associando-se às festividades da inauguração do trecho Jabaquara-Vila Mariana do Metrô paulistano, as firmas aqui presentes, empreiteiras, executores e fornecedores integrados ao gigantesco empreendimento, vêm neste dia histórico brindar os excelentíssimos senhores governador o Estado Laudo Natel, prefeito de São Paulo Miguel Colassuono, presidente da companhia do Metrô Plínio Oswaldo Assman e o laborioso povo de São Paulo neste histórica e brilhante inauguração”.

12 de setembro de 1974.

