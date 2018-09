O Shopping Iguatemi, o primeiro do Brasil, foi inaugurado em 28 de novembro de 1966 com shows de Chico Buarque, Nara Leão, Eliana Pittman e Chico Anísio. A ilustração acima foi publicada no Estadão dia 14 de fevereiro de 1965, quando o prédio estava ainda em obras.

