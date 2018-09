Invenção da vaselina

“Esquisita substância nova, extraída do óleo mineral (petróleo). Vaseline pura, para uso medical, cujas propriedades emolientes e higiênicas são reconhecidas serem as mais extraordinárias e muito superiores às de qualquer outra substância até hoje conhecida, tornando-se um agente curativo importantíssimo e incomparável para toda a espécie de moléstias cutâneas, escoriações, inflamações da pele e das membramas, para reumatismo, para feridas, golpes, queimaduras e machucaduras. Pomada Vaseline para uso nos cabelos. E para amaciar, refrescar e aformosear a cutis. As senhoras vão regozijar-se ao verem a realidade da sua eficiência”.

17 de julho de 1881.

