Isto não é canja

Anúncio da Cruzada Anticomunista publicado na edição do dia 29 de junho de 1955:

“O Festival Mundial da Juventude, que pretendem realizar em Varsóvia, Polônia Soviética, em agosto, é patrocinado pelo comunismo internacional, o mesmo grupo bolchevista que foi expulso do Chile, e do Brasil em fevereiro deste ano. Um dos orientadores do festival é o deputado Frota Moreira que visitou Moscou, em janeiro de 1955, para receber ordens dos russos. Apelamos para o bom senso da nossa juventude. Não compareçam a esta farsa comunista. Não deixem que o nome de suas famílias seja registrado como comunista nos arquivos da polícia. Ajudem à sua Cruzada”.

