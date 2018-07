São Paulo quatrocentona

O quarto centenário de São paulo, em 1954, deu origem ao termo ‘quatrocentão’ como sinônimo da elite paulista tradicional (‘paulistas de quatrocentos anos’). Referência aos descendentes do português João Ramalho (1493-1580), marido da índia Bartira, filha do cacique Tibiriçá, primeiro a ser catequizado pelo Padre Anchieta.

Anúncio das lojas Garbo publicada no Estadão do dia o quarto centenário. Confira a edição do dia 25 de janeiro de 1954 no Acervo Estadão.

Anúncio das apólices com direito a prêmios para ajudar a cidade a se preparar para a festa do IV centenário. Anúncio da edição de 18 de agosto de 1952. Confira a edição no Acervo Estadão.

“O programa de comemorações do IV centenário de São Paulo constituiu a mais notável oportunidade para conhecimento de toda a extensão e profundidade do extraordinário desenvolvimento do grande Estado. O parque do Ibirapuera – espelho da indústria, do comércio, da agricultura e de outros setores da vida brasileira – oferece ao visitante um quadro vivo do arrojo, da energia e da capacidade do povo paulista. Tratores Continental S/A, que há muito vem participando do progresso agrícola e industrial de São Paulo, está presente no Parque Ibirapuera com a sua linha de tratores, prestando assim a sua homenagem ao dinâmico Estado bandeirante”.

23 de dezembro de 1954. Confira a edição no Acervo Estadão.

