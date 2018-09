Jabulani pré-histórica

Esta é para quem anda reclamando da Jabulani, a bola oficial da Copa do Mundo 2010, produzida pela Adidas. O nome Jabulani é uma palavra da língua Bantu isiZulu, um dos 11 idiomas oficiais do país. Significa ‘celebrar’. A bola tem 11 cores que representam dialetos e etnias da África do Sul, sede do torneio. Nos tempos deste anúncio da Casa Fuchs as bolas de futebol eram de ‘capotão’ e não tinham nenhum significado extra. Aliás, nem a Copa do Mundo existia.

1 de junho de 1905.

