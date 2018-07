Baixaria na política

“A ordem é caluniar!!! ‘Eles’ querem impedir a eleição de Carvalho Pinto. O que importa que Jânio tenha equilibrado o orçamento do Estado? Que Jânio esteja construindo gigantescas usinas hidrelétricas para o povo? Que Jânio leve água e esgotos aos bairros e vilas de trabalhadores? Mesmo com a infâmia, a mentira e a fraude, a ordem é fazer S. Paulo voltar ao passado de vergonha! Reaja paulista e brasileiro! Reaja com o seu voto!!”

Carvalho Pinto, Secretário de Finanças do governador Jânio Quadros em 1958, foi lançado candidato ao governo do Estado e venceu com 1,3 milhão de votos (51% dos votos válidos), derrotando Ademar de Barros (PSP) e Auro Soares de Moura Andrade (PST). O anúncio foi publicado dia 12 de setembro de 1958.

