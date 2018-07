Moto aquática, o sucesso

‘Hollywood, o sucesso!’. A campanha da marca de cigarros procurava associar o consumo do cigarro aos esportes radicais no início dos anos 90. No anúncio, as motos aquáticas fazem belas manobras, mas o cigarro não aparece em nenhum momento.

(Nota da Redação: a Kawasaki informa que ‘Jet Ski’, nome até hoje usado no Brasil para referir-se aos jet skis, é uma marca de sua propriedade e não deve ser usada para referir-se de forma generalizada às motos aquáticas, veículos conhecidos como ‘motas de água’ em Portugal.

