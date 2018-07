Jô Soares aos 24 anos

“Jô Soares será o mestre de cerimônias da festa de entrega dos prêmios Saci de cinema e Teatro, no Teatro Municipal. Os leitores que já viram Jô Soares em sua curta carreira no palco ou nos populares programas de televisão compreenderão o motivo do convite que lhe foi dirigido pelo Estado: ele se distingue por admiráveis dons de improvisador, sabendo cativar permanentemente o público pela inteligência e pelo humorismo.

Nasceu Jô Soares no Rio, a 16 de janeiro de 1938. Contando apenas com 24 anos de idade, portanto, conseguiu afirmar-se como uma das mais aplaudidas figuras do vídeo. Em 1950, deixou o Brasil, para seguir os cursos de maturidade em Lausane, na Suíça. Em 1956 retornou ao Rio, pretendendo ingressar na carreira diplomática. Foi adiando o preparo do concurso, até que se decidiu em definitivo pelo trabalho de ator. “

13 de maio de 1962.

