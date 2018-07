Jornalista nasceu graças a anúncio no Estadão

O jornalista Ethevaldo Siqueira, que escreve para o Estadão desde os anos 70, revelou esta semana que deve a sua existência a um anúncio publicado nos classificados do próprio Estadão. Seu pai, Bento Siqueira, viúvo, publicou em agosto de 1930 uma oferta de vagas para caseiros e babá que o ajudassem a cuidar da casa e dos quatro filhos. O Sr. Bento acabou casando com a filha do casal contratado e então nasceu Ethevaldo Siqueira, um dos maiores especialistas em tecnologia da imprensa brasileira. Leia o artigo onde Ethevaldo conta a sua história AQUI.

Veja a página inteira no Acervo Estadão AQUI.

Outros classificados interessantes AQUI.