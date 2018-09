Amarildo, autor de dois gols que garantiram a vitória do Brasil contra a Espanha por 2 x 1 na Copa do Mundo do Chile, deixa o campo chorando de emoção em 1962. Incumbido de substituir Pelé, que estava contundido, o atacante do Botafogo jogou tão bem na sua estréia na Seleção Brasileira que ganhou o apelido de ‘Possesso’.

A foto é de 7 de junho de 1962.

Outros reclames sobre esportes aqui.

Não chore, receba os Reclames do Estadão pelo Twitter!