Lança-perfume Rodo, produzido pela Rhodia no Brasil em São Bernardo do Campo (SP) a partir de 1922. Droga manufaturada com solventes químicos a base de cloreto de etila, o lança-perfumes foi proibido no Brasil em 1961 pelo então Presidente, Jânio Quadros após alguns casos de morte de usuários, por embriaguez seguida de queda. O anúncio acima saiu na primeira página do Estadão em 2 de março de 1924.

