O ex-jogador Gerson, craque da Seleção Brasileira de Futebol nos anos 70, ficou marcado pelo infeliz slogan do cigarro Vila Rica, em 1976. “O importante é levar vantagem em tudo, certo?”, dizia o jogador na propaganda que virou sinônimo do “jeitinho brasileiro” na política. Gerson nem gosta de lembrar da campanha, mas muitos políticos continuam se esforçando para levar vantagem diariamente, desviando verbas ou contratando funcionários particulares com recursos públicos, como fez o ministro do Turismo, Pedro Novais (PMDB).

Abaixo, a Lei de Gerson na TV:

Mais reclames de cigarros AQUI.

Outros reclames que hoje seriam incorretos AQUI.

Mais política AQUI.

Siga-nos no Twitter!