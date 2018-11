Leite expresso

“No alto da Vila Mariana há umas ruas desbarrancadas e agrestes que descem para as bandas do Bosque da Saúde. É dessa região pouco conhecida que, todas as manhãs, saem os cabreiros para a sua rumorosa e movimentada passeata pela cidade. No centro da rua, caminha o rebanho guiado pela ‘madrinha’, que faz tilintar o seu chocalho; no passeio, um pouco adiantado, vai o homem soprando na sua cabulosa flautinha, que não chega a lembrar a dos pastores antigos. Aquelas cabras pastam nos barrancos e são apascentadas por moleques de chapéu em forma de sino. Alimentam-se do capim que cresce nesses lugares e transbordam das ‘Queixas e reclamações’. Assim mesmo, um copo de leite tirado à vista do freguês custa dez tostões. É caro, portanto. Mas se alguém fizer essa objeção ao cabreiro, ele responderá com azedume que quem quer tomar leite puro, daquela qualidade, paga-o caro, pois está livre da porcentagem de água do pote que constitui o lucro certo de muitos dos que vendem leite de vaca. Seja como for, mas assim mesmo é bem puxado o preço do caprino produto.

Quanto à pureza do leite, não temos motivos para por em dúvida as palavras do cabreiro, mas podemos afugentar da memória um quadro visto em jornal cinematográfico exibido há muito nesta capital e onde se via que em muitas cidades da Europa há cabras e cabreiros – exatamente como os nossos – e como eles lá realizam uma fraude que aqui parece impossível. Na cena a que nos referimos, o cabreiro toma a vasilha das mãos do freguês e se agacha no pé da cabra para tirar o leite. Escondido pelo próprio animal, o homem que traz uma garrafa de água no bolso interno do casaco com uma perícia de prestidigitador, faz correr a água até encher a vasilha pelo meio. Tudo isso se passa em quatro segundos e diante dos olhos atentos do cliente engazopado. Não temos queidas dos nossos cabreiros, acreditamos piamente em tudo quanto eles prometem, mas como os daqui são exatamente como os de lá, é provável que já se tenha implantado em nossa terra o referido processo de misturar água ao leite. Por isso, olho viso com eles”.

11 de janeiro de 1930.