Leite Moça em todas as oportunidades

“No café, no esporte, na merenda. Em todas as oportunidades da vida sobressai a excelência do Leite Condensado Moça, que é o mais puro leite da vaca, de que se evapora a água, e que, isento de germes, tem garantida uma conservação indefinida. A experiência é a mãe da ciência, e o Leite Moça é um produto resultante da ciência e da experiência”.

Anúncio do leite Moça da Nestlé na primeira página do Estadão de 3 de julho de 1930. Confira no Acervo Estadão

Mais anúncios antigos da Nestlé AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

