“Ei-lo que volta do colégio, cansado de tantas lições! Vem contente para retomar os brinquedos abandonados. Antes, porém, quer merenda. E V. S., como todos os dias, a pensar: Que merenda hei de dar-lhe hoje? Pão simples ou doce besuntado com leite Moça é uma guloseima que agrada e faz bem à saúde do seu petiz”.

10 de novembro de 1932.

