“Lições da crise. Somente uma organização moderníssima produz uma redução realmente eficaz das despesas que permite atravessar galhardamente épocas de crise. Somente a revisão diária do estado financeiro d’uma empresa facilita prevenir-se contra todas as surpresas que poderiam causar sérios embaraços, pondo mesmo em perigo a existência da empresa. A aquisição d’uma Máquina de Contabilidade moderna oferece as duas possibilidades: redução das despesas e revisão diária do estado financeiro d’uma empresa. Entre todas as máquinas de contabilidade é a mais moderna e eficaz a: Mercedes-Addelektra. Mercedes do Brasil. Rua Barão de Itapetininga, 18, segundo andar”.

6 de julho de 1930

