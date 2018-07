Lições de pintura e anatomia

O pintor José Ferraz de Almeida Júnior, nascido em Itu em 1899, foi precursor da abordagem de temática regionalista e retratou o caipira paulista em muitas de suas obras, como ‘Caipira picando fumo’. Em 1876, em viagem ao interior, o Imperador D. Pedro II, impressionado com o trabalho do pintor, ofereceu a ele uma bolsa de estudos em Paris. Quando voltou, Almeida Junior abriu ateliê em São Paulo, onde viria a contribuir para a formação de novas gerações de pintores. No anúncio acima, no Estadão de 1 de abril de 1883, ele convidava interessados em tomar aulas de pintura. Almeida Júnior morreu aos 49 anos, 1899, apunhalado em frente ao Hotel Central de Piracicaba (já demolido), por seu primo, marido de Maria Laura do Amaral Gurgel, de quem o pintor era amante secreto.

