Cidade limpa

“A caminho do Rio e de São Paulo, modernos caminhões para a limpeza urbana. Caminhando passo a passo com o progresso, Prefeituras do Rio e de São Paulo vêm modernizando o equipamento dos veículos de limpeza urbana. Maior conforto e higiene, aliados à rapidez e à perfeição da coleta mecânica proporcionada por estas novas carrocerias constituem mais uma vitória da administração pública no sentido de melhor servir à população. Caminhões Internacional”.

25 de junho de 1948.

