Calculadoras Sharpp em oferta dias após o anúncio do Plano Cruzado, reforma monetária anunciada no governo de José Sarney no dia 28 de fevereiro de 1986. As maquininhas de calcular passaram a ser indispensáveis em meio da confusão criada com o corte de zeros para controlar a inflação.

O anúncio é da edição do dia 12 de março de 1986.

Outros reclames de finanças AQUI.

Siga-nos no Twitter!