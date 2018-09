Livraria Editora Paulicea

Fundada em 1904. Esta casa recomenda-se pela sua seriedade e escrupulosa escolha dos livros que publica, o que prova com os longos anos de sua existência e com a sua numerosa freguesia espalhada por todos os cantos do Brasil. Importadora dos melhores livros editados em Portugal e editora de livros de modinhas, romances populares, sonhos para jogo, gulas para cozinheiros, confeiteiros e vasta coleção de histórias morais e instrutivas para crianças. Descontos consideráveis aos revendedores. Rua Duque de Caxias, 31 – São paulo”.

4 de fevereiro de 1926.

