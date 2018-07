O locomóvel era no início do século passado nas grandes indústrias e também na produção de energia elétrica em cidades do interior antes da chegada as hidrelétricas e redes de distribuição de energia. O locomóvel acima, da “afamada” fábrifca de R.Wolf Magdeburg-Buckan, podia ser encontrado em Santos ou na rua São Bento, 81, em São Paulo. Anúncio publicado dia 1 de dezembro de 1893.

