“Venha escorregar no Tobogan (O gigante do Ipiranga). A loucura espacial, agora mais perto de você! Passe horas agradáveis no Top Games, o ponto alto em diversões. Ali na Avenida D. Pedro I,em frente à Brasilwagen”. 25 de outubro de 1970.

Outros reclames de brinquedos AQUI.