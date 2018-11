Lula vira técnico do Corinthians

“O técnico Lula foi apresentado ontem pela manhã aos jogadores do Corinthians e, ao contrário do que anunciara, preferiu assumir de imediato a direção do treinamento, mas manterá no próximo domingo, contra a Prudentina no Parque São Jorge, as modificações introduzidas por Rato, no treino de conjunto de quarta-feira. Em princípio, Marcial substituirá Barbosinha na meta; Maciel voltará à lateral esquerda no lugar de Jorge Correia; Dino à linha média, substituindo Nair enquanto Gilson Porto deixará o time, sendo deslocado Benê à sua posição para que Prado forme com Flávio a dupla de área”.

Legenda da foto: “Flávio recebe, de fisionomia contrafeita, as instruções de Lula, no primeiro treino do novo técnico do Corinthians”. Em destaque no fim da notícia, sob o intertítulo ‘Imprensa livre’, a promessa de Lula de que não irá dificultar o trabalho dos jornalistas.

Notícia do dia 29 de novembro de 1967.