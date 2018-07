“Mulheres em luta livre. Pela primeira vez no Brasil. Pacaembu, quadra coberta de tênis. Ingressos à venda na Farmácia Avenida, ao lado do Art Palacio, no Chaveiro Ralph Zumbano, à rua D. José de Barros, 35 e no Bar Bancário, à rua da Quitanda, 92”.

30 de setembro de 1950.

