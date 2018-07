“O seu apartamento de luxo na suntuosa Praça Roosevelt”. O anúncio de lançamento do Edifício São Martinho, na Rua Martinho Prado, foi publicado na edição do dia 3 de julho de 1952. Já prometia reformas na Praça em frente: “Logo serão reiniciadas as obras de remodelação da praça que circunda a igreja da Consolação e que compreenderão o alargamento da rua de mesmo nome. As obras terão grande amplitude, pois incluem o futuro alargamento da rua Amaral Gurgel, transformada em avenida articulada com a praça. Aproveitando o desnivelamento, haverá duas passagens inferiores, em continuação da Avenida Ipiranga e da Rua Amaral Gurgel, e que reunirão numa só, ao atingir a Rua Augusta”.

Desde a época, a Roosevelt já passou por várias transformações. A reforma atual inclui mudança viária para integrar o Teatro Cultura Artística, que fica na Rua Nestor Pestana (destruído por um incêndio em 2008) à Roosevelt. A integração será possível graças à desapropriação de cinco imóveis comerciais, inclusive algumas casas de shows eróticos famosas na Nestor Pestana, como a Kilt.

Foto atual do São Martinho em frente à Roosevelt (Google Maps):



