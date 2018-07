“Brasil? É o País onde se fabricam produtos maravilhosos. E o mundo fica sabendo disso quando a Singer exporta (com a etiqueta Made in Brazil) máquinas de costura, motores e agulhas para a África do Sul, Argentina, Aruba, Barbados, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Suriname, Trinidad, Uruguai, Venezuela e… Estados Unidos!”

Anúncio da fábrica de máquinas de costura Singer, que em 2004 foi adquirida pelo grupo americano de investimentos Kohlberg & Company.

O anúncio é de 7 de abril de 1968.

