Capa da Playboy com a madrinha da Seleção Brasileira de 1986, Luiza Brunet. A revista trazia em suas páginas as madrinhas de mais sete seleções em fotos feitas nos estádios do México. Anúncio do Estadão de 14 de maio de 1986 Confira a edição no Acervo Estadão.

–

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

