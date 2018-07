Mãe do ano pelo combate à inflação

O ex-ministro Dilson Funaro (1933-1989) foi considerado a ‘mãe do ano’ neste anúncio das Lojas Marisa e Lojas Brasileiras, pela sua luta contra a inflação. Na sua gestão como ministro da Fazenda, durante o governo do presidente José Sarney, Funaro criou o Plano Cruzado, um pacote de medidas baixadas por decreto no dia 28 de fevereiro de 1986. A principal delas era o congelamento dos preços e salários. O plano fracassou meses depois e até hoje existem ações judiciais em andamento cobrando danos financeiros dele decorrentes.

O anúncio foi publicado dia 5 de junho de 1986.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

