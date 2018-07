Mapa do tesouro

“Milhões de moedas e jóias numa ilha deserta”.

Reportagem sobre naufrágio próximo à ilha de Trindade, localizada à 1.200 km em linha reta da cidade de Vitória, no Espírito Santo – é o território mais ocidental do País. Em 1700 a ilha foi visitada pelo astrônomo inglês Edmund Halley o mesmo que deu o nome ao cometa. Preocupado com futuros náufragos, ele introduzir cabras para serem usadas como fonte de alimento pelos eventuais sobreviventes. Os animais viraram uma praga na ilha, até serem totalmente exterminadas pela Marinha no ano 2000.

2 de abril de 1914.

