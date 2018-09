Máquina com reputação

“Remington, a máquina com a reputação firmada. O último modelo possui um dispositivo que economiza 20% a 25% do tempo ao datilógrafo. Ele não precisa desviar o olhar da cópia porque a máquina faz tudo automaticamente. Temos muito prazer em demonstrar-lhe praticamente as vantagens deste último aperfeiçoamento no seu próprio escritório, sem compromisso de espécie alguma. Queira telefonar ou escrever. Casa Pratt”.

20 de maio de 1917.

