A máquina de remarcar preços

“Procura-se vivo ou morto.

Plec, plec, plec… Este era o som do gatilho mais temido do Brasil: do remarcador de preços. Ele agia sob as ordens de um outro vilão, ainda mais inplacável: a inflação. Durante muitos anos eles agiram em dupla, sem nenhum controle ou fiscalização, e fizeram dos brasileiros suas vítimas diárias”.

O remarcador de preços, símbolo do surto inflacionário dos anos 80, foi usado no comercial dos Irmãos Coco Materiais de Construção no dia 9 de março de 1986. O equipamento só foi aposentado totalmente depois do plano real, em 1994. Confira a edição no Acervo Estadão.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

