Máquinas de costura nos anúncios do Estadão

Confira as mudanças nas máquinas de costura nos anúncios publicados desde as primeiras edições do Estadão, há 140 anos. Ao longo das décadas elas ganharam novas funções e chegaram a ser anunciadas como ‘o ideal da mulher brasileira’. Nos anos 50, ‘nenhuma família estava completa’ sem uma máquina de costura. Aos poucos o avanço da indústria do vestuário e das confecções aboliu a necessidade de se ter uma máquina de costura em casa.

