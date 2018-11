“Este ano quero paz no meu coração/Quem quiser ter um amigo, que me dê a mão…/O tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos sem parar/Nossos passos pelo chão vão ficar…/Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter/Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer…”

Mensagem de fim de ano do governo do general Ernesto Geisel gravada pelo conjunto ‘Os Incríveis’ em 1976.

“A paz se faz com quem ama o mesmo chão’, diz o locutor após a música ‘Marcas do que se foi’.

