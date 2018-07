Anúncio publicado no dia 19 de março de 1964 na capa do Estadão convocava os paulistas para a Marcha da Família com Deus pela Liberdade:

Confira a edição original no Acervo Estadão AQUI.

A cobertura da passeata está na edição do dia 20 de março. Veja AQUI.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest