“Meninas pálidas não podem desenvolver-se bem sem o auxílio d’um bom tônico. Dê-se-lhes a tomar as Pílulas Rosadas do Dr. Williams, o melhor tônico reconstituinte, durante um certo tempo e ver-se-ão renascer as belas cores da saúde. Estas pílulas enriquecem e purificam o sangue, tonificam e vigorizam os nervos e melhoram as condições do sistema em geral. Recomendam-se, pois, com toda a confiança”. Segue um depoimento de uma paciente, a senhorita Malvina de Carvalho, 16 anos, da cidade de Sabará, Minas Gerais: “Durante dois anos sofri de anemia e palidez. Por recomendação d’uma amiga, tomei as Pílulas Rosadas do Dr. Williams e logo readquiri a saúde e a cor”.

17 de novembro de 1916

