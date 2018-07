Jornaleiro em São Paulo em 1939. Foto de Hildegard Rosenthal, pioneira do fotojornalismo no Brasil a partir de 1937, quando chegou ao País. Rosenthal foi correspondente da agência Press Information, colaboradora do jornal O Estado de S. Paulo e da revista A Cigarra. Em 1996 o Instituto Moreira Salles adquiriu seu arquivo de aproximadamente 3.000 negativos. A imagem acima está no livro Cenas urbanas, editado pelo Instituto em 2007.

