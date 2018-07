Mentes destrutivas

“Scanners, sua mente pode destruir!”

Filme canadense de ficção científica de 1981 dirigido por David Cronenberg. Conta a história de pessoas com poderes metais capazes de destruir e até mesmo matar com a força da mente. Reunidos numa organização clandestida, os scanners tentam derrubar o governo e só podem ser detidos por pessoas com os mesmos poderes. O famoso efeito especial da cabeça explodindo foi feito com uma cabeça de cabeça de borracha, recheada com ração de cachorro e pedaços de carne, ativada por um tiro de espingarda calibre 12. Confira a cena abaixo.

O anúncio é da edição de 7 de março de 1982. confira no Acervo Estadão.

