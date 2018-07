Metrópolis, de Fritz Lang, filme produzido em 1927 – a mais cara produção da Europa até então. Considerado um dos grandes expoentes do expressionismo alemão.

Em cartaz no cine Pedro II, no parque Anhangabaú, no dia 18 de julho de 1930. Confira a edição no Acervo Estadão.

Veja trecho do filme:

