Escorregadores gigantes feitos de fibra de vidro fizeram sucesso nos anos 70. O anúncio acima é de 4 de abril de 1970. Abaixo, o Tobogã do Parque do Ibirapuera, anunciado dia 12 de abril de 1970.

